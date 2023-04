Krakers verlaten na drie maanden Vredeshuis Gent

Het Vredeshuis in Gent was lange tijd de uitvalsbasis van de dienst Internationale Solidariteit. Het pand verkeert in slechte staat, de brandweer verklaarde het twee jaar geleden nog onveilig. De stad verkoopt het omdat een grondige renovatie tot 2 miljoen euro zou kosten. Dat geld kan Gent, in deze budgettair moeilijke tijden, niet missen. "De stad heeft dit gebouw 10 jaar lang laten verloederen en doet het nu van de hand. De organisaties die hier actief waren, hebben meermaals aan de alarmbel getrokken", melden de krakers in een mededeling.