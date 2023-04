Man uit Bissegem houdt klaplong over aan steekpartij bij Elverdinge

Tot nu toe waren weinig details bekend over de steekpartij van vrijdag in Elverdinge, bij Ieper. Slachtoffer Geert Dekeyser (58) uit Bissegem doet zijn verhaal. "Ik werk al meer dan drie jaar in dit bedrijf, waar ik verpakkingswerk uitvoer", zegt Geert. "Afgelopen vrijdag kwam een interimkracht mij daarbij voor de eerste keer helpen."

De dag was normaal begonnen, maar uit het niets liep het mis. "Op een transpallet lagen een paar aardappelmesjes om ons werk te doen. Toen ik een palet aan het verplaatsen was, draaide ik mij om en dan voelde ik verschillende steken. Ongelooflijk. Tegen dat ik het goed en wel besefte, had hij al een tiental keer gestoken, denk ik."