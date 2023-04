Molse Schaakclub gaat schaken in gevangenis Wortel

Voor één keer is een loper wel toegelaten in de gevangenis van Wortel. Denk niet aan de sleutel om overal buiten te geraken, wel aan het schaakstuk. Enkele gedetineerden in Wortel gaan binnenkort namelijk schaken met de Molse schaakclub. "Blijkbaar heeft er een gedetineerde een schaakclub opgericht in de gevangenis en waren ze op zoek naar tegenstanders. We hebben er zin in", zegt Lesley Mertens van de Molse schaakclub aan Radio 2. "Het zijn bovenal mensen zoals jij en ik die hun rol in de maatschappij willen opnemen eens ze uit de gevangenis komen. Daarom sprak het idee me wel aan."

De schaakpartij is een initiatief van de Rode Antraciet, een vzw die zich inzet voor culturele en sportieve interactie tussen gevangenen en de buitenwereld. De Molse schaakclub gaat begin juni voor de eerste keer schaken achter de tralies. Als het een succes is, volgen er meer schaaksessies.