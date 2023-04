Russische oppositiefiguur Aleksej Navalny wordt misschien langzaamaan vergiftigd in gevangenis, zegt zijn advocaat

In 2020 overleefde Navalny een poging tot vergiftiging met het zenuwgif novitsjok. Hij stuikte in elkaar op een vliegtuig en werd daarna naar Duitsland gebracht om behandeld te worden. Na zijn revalidatie keerde hij terug naar Rusland, waar hij op de luchthaven in Moskou meteen gearresteerd werd. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Eerst werd hij opgesloten omdat hij de voorwaarden van een eerdere, voorwaardelijke straf geschonden had. Daarna is zijn straf al meerdere keren verlengd na nieuwe veroordelingen. Volgens Navalny en zijn medestanders zijn alle aanklachten tegen hem politiek gemotiveerd.