Vrouw die met fiets in Zenne viel blij met aanplanting haag aan fietssnelweg: "Had mijn val kunnen voorkomen"

De geplande ingrepen worden positief onthaald door Nele uit Mechelen. Zij ging twee weken geleden met haar mountainbike over de kop en viel met haar rugzak naar beneden, zes meter diep. Ze belandde in het water en werd enkele meters meegevoerd met de stroming, maar kon uiteindelijk dankzij een menselijke ketting naar boven worden geholpen.

“Ik was nog niet op de hoogte, maar dat is fijn om te horen”, reageert ze. “Het was zeker nuttig geweest als dat er allemaal al vroeger was geweest. Het zal alleszins een soort rem zijn, en voorkomen dat er nog mensen in de Zenne belanden. Zoals ik zelf heb mogen ondervinden, is een ongeluk snel gebeurd.”

Nele is nog steeds arbeidsonbekwaam na haar val. “Er zijn complicaties aan de blessure aan mijn elleboog. Die kan ik niet meer plooien of strekken. Het is dus iets ingewikkelder dan gedacht. Er is waarschijnlijk een stuk bot afgebroken. Als sportmonitor kan ik mijn job voorlopig niet uitoefenen.”