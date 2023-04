Oekraïense concertzaal organiseert programma in AB op Europe Day

Op 9 mei zal de "bevriende concertzaal uit Kiev" een divers Oekraïens programma cureren in de AB Club. Alle opbrengsten van het evenement vloeien rechtstreeks naar "Music Saves Ukaine", het initiatief van de Ukrainian Association of Music Events (UAME). Zij bieden humanitaire hulp aan mensen in het conflictgebied, vooral rond Cherson.

De focus van het programma ligt op de diversiteit binnen de Oekraïense muziekscene. Er is plaats voor zowel post-punk als deejays. De concertavond wordt voorafgegaan door een panelgesprek met Oekraïense muziekprofessionals. Zij komen getuigen over de uitdagingen in hun thuisland en het belang van Europese samenwerking binnen de muzieksector.

"Wij hopen dat dit nog maar het begin is van een duurzame relatie met het Liveurope netwerk en haar podia", vertelt Vlad Yaremchuk, artistiek directeur bij Atlas. "We vechten deze oorlog voor een Europese toekomst, en de steun die we krijgen laat ons zien dat we niet alleen staan. We zijn ontroerd om een dergelijk evenement in het hart van Europa te mogen organiseren in een gerenommeerde zaal als Ancienne Belgique."

Het programma is volledig gratis. Bezoekers kunnen wel een vrijwillige donatie doen. "Elke ingezamelde 10 euro stelt de vereniging in staat om een voedselpakket te bedelen", klinkt het nog. "Hiermee kunnen ze een persoon gedurende een week van proviand voorzien."