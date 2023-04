Westerse speciale eenheden actief in Oekraïne, blijkt uit gelekte militaire documenten

Wat we wel al weten is dat de documenten eerst rondgegaan zijn op een forum dat populair is bij online gamers, daarna werden ze ook in de media opgepikt. Er zijn aanwijzingen dat met sommige documenten geknoeid is, omdat er bijvoorbeeld aantallen van Russische oorlogsslachtoffers op staan die veel lager zijn dan algemeen aangenomen schattingen. De Amerikaanse krant New York Times, die als eerste met de documenten op de proppen kwam, citeert wel anonieme getuigen uit het Pentagon die zeggen dat de documenten echt zijn.