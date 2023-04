Zes militairen landen in boom bij dropping boven Hechtel-Eksel: klimteam van brandweer redt militairen

Twee droppings van valschermspringers boven het militair domein van Hechtel-Eksel zijn niet helemaal gelopen zoals gepland. In totaal zijn zes militairen in een boom terechtgekomen. Drie konden snel door de brandweer bevrijd worden met de ladderwagen. De andere drie werden gered door het klimteam van de brandweer van Noord-Limburg, nog voor een reddingshelikopter was aangekomen.