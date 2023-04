Ook Boechout tegen plannen voor themapark Captain Jack aan luchthaven Deurne

Net als de andere gemeenten, vreest Boechout voor verkeersproblemen. "We maken ons grote zorgen", vertelt schepen Kris Swaegers (Groen-Gangmaker). "Boechout is geen rechtstreekse buurgemeente maar het mobiliteitsinfarct dat er nu al is, zal alleen nog maar toenemen als we daar een pretpark krijgen. Als achterpoortje wordt er gedacht om de omleidingsweg tussen de Borsbeeksesteenweg en de R11 die om de zoveel jaar bovenkomt, weer op tafel te leggen. Die weg gaat ten koste van groene, open ruimte. Een extra weg leidt trouwens alleen maar tot meer verkeer, zeggen verkeersdeskundigen."