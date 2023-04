Peuter uit auto geslingerd op E40 in Oostduinkerke, maar enkel lichtgewond

Het ongeval gebeurde gisteren iets voor 20u. Een Frans gezin was onderweg op de E40, richting Frankrijk, toen het plots fout liep. De bestuurder verloor de controle over het stuur, het was net aan het regenen en de weg lag er glad bij. De auto begon te slingeren en kwam uiteindelijk tegen de middenberm terecht. Door de klap ging de koffer van de auto, een monovolume, open en werd één van de kinderen uit het kinderzitje naar buiten geslingerd. Het kwam gelukkig op het gras terecht. Door de zachte ondergrond raakte de peuter amper gewond. Het hele gezin is naar het ziekenhuis gebracht, voor een controle, maar mocht al snel terug naar huis. Ook de takelwerken verliepen vlot zodat er amper verkeershinder was op de autoweg.