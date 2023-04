Politie Limburg Regio Hoofdstad wil jongeren sensibiliseren voor de gevaren van e-steps

E-steps worden steeds populairder, maar helemaal veilig zijn ze niet, volgens korpschef Philip Pirard van LRH: “Het aantal ongevallen en inbreuken binnen onze politiezone stijgt zienderogen. In 2022 gebeurden er in onze politiezone alleen al zo’n 15 ongevallen met een e-step en ook dit jaar vonden er al twee ongevallen plaats. De gevolgen van de ongevallen gaan van ernstige breuken tot gezichtstrauma’s. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich bewust is van de gevaren en zijn e-step op een correcte manier gebruikt.” De afgelopen twee jaren zijn er bovendien zo’n vijf e-steps in beslag genomen na inbreuken. De meest voorkomende inbreuk is het met twee op een step staan.