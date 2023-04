Fusie tussen Lokeren en Moerbeke heeft ook gevolgen voor politiezones: "Moerbeke verhuist naar Lokeren"

Dat heeft gevolgen voor het politiekorps. "Daar wordt nu volop over onderhandeld. Er zijn twee belangrijke elementen, de financiële overdracht en het personeel. Zo is er de federale dotatie die momenteel naar politiezone Puyenbroeck gaat, daarvan moet een stuk overgebracht worden naar de toekomstige politiezone Lokeren. Het tweede probleem is het personeel zelf. Zijn er mensen die spontaan willen overgaan van de ene zone naar de andere? Als dat niet het geval is, moeten er dan maatregelen genomen worden? Ik ben er persoonlijk geen voorstander van om mensen te verplichten om naar een andere zone te verhuizen. Dat wordt nu allemaal in kaart gebracht en ik ben ervan overtuigd dat we een oplossing kunnen vinden. Zeker is dat er geen ontslagen zullen vallen, integendeel, we zullen wellicht extra personeel nodig hebben."