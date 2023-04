Prins Harry reist wel naar Londen voor kroning Charles, zijn vrouw en kinderen blijven in de VS

De jongste zoon van koning Charles zal de kroning van zijn vader bijwonen in Londen. De vrouw van Harry en zijn twee kinderen blijven in Californië in de VS.

De relatie tussen het koppel en het Britse hof is gespannen sinds hun vertrek naar de VS in 2020. Harry en Meghan vervullen geen koninklijke functies meer.

Sindsdien hebben ze onder meer in een interview met Oprah Winfrey en in een Netflix-documentaire een boekje opengedaan over wat zij de problemen van de Britse koninklijke familie noemen. Uitsluiting, racisme, gebrek aan aandacht voor mentale problemen zijn er slechts enkele van. Het veroorzaakte heel wat deining tussen het koppel en het hof.

De kroning van Charles vindt plaats op zaterdag 6 mei in Westminster Abbey in Londen. 2.200 gasten zullen het event bijwonen.