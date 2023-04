Assisenvoorzitter vraagt beschuldigden naar "doel" achter de aanslagen: "Oog om oog, tand om tand wegens westerse bombardementen"

Ook Sofien Ayari kreeg dezelfde vraag van de assisenvoorzitter. Ayari werd samen met Abdeslam opgepakt op 18 maart 2016, enkele dagen voor de aanslagen. De Tunesiër had eerder gevochten voor IS in Syrië, raakte daar gewond en werd verzorgd in het ziekenhuis in Raqqa, het bolwerk van Islamitische Staat in Syrië. Hij zag naar eigen zeggen hoe bombardementen van de internationale coalitie burgerslachtoffers eisten in moskeeën en op markten.

"Ik weet dat wat ik nu zeg tegen mij zal gebruikt worden. Maar ik heb daar een haat ontwikkeld die ik nooit eerder had gevoeld. Het was als een fysieke pijn", klonk het. Hij kreeg in 2015 van IS de opdracht om via de migratiestroom terug naar Europa te keren om hier aanslagen te plegen, al waren er volgens hem toen nog geen concrete doelwitten. Ayari meent, net als andere medebeschuldigden, dat er hier maar "één kant berecht" wordt en vindt dat degenen die verantwoordelijk waren voor de bombardementen van de internationale coalitie ook zouden moeten terechtstaan.