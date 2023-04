Rhenus Automotive in Genk gaat landbouwvoertuigen van John Deere assembleren: goed voor een 40-tal nieuwe jobs

"Wij worden het enige consolidatiebedrijf voor John Deere in Europa", vertelt Bob Schreurs van Rhenus Automotive. "Dat betekent dat hier aan duizenden landbouwvoertuigen de laatste hand wordt gelegd voor ze naar hun eindgebruiker gaan. De gesprekken zijn vorig jaar gestart. En eind vorig jaar is de beslissing gevallen. We zullen zowel kleine zitmaaiers als grote tractoren assembleren. Bij sommige moeten we nog wat toevoegingen doen, maar bij andere doen we, vanaf het chassis, de bouw van het volledige voertuig."