Ruim 1.400 Oekraïners vonden al job in provincie Antwerpen: "Werkgevers die hen leren kennen, geven sneller kansen" 

Dat er zoveel Oekraïners in Antwerpen aan een job raakten, heeft vermoedelijk te maken met de jobmogelijkheden in de provincie. Daarnaast hebben specifieke jobdagen ook goed gewerkt. Onder meer in Geel kwamen er in februari zo'n 130 Oekraïners langs. "We hebben de afgelopen maanden meer dan tien jobdagen georganiseerd. Die zijn specifiek op maat van de Oekraïners georganiseerd, met tolken die Oekraïens en Russisch spreken. Werkgevers kunnen dan kennismaken met Oekraïense werkzoekenden. We hebben gemerkt dat werkgevers zo veel beter overtuigd raken om iemand een kans te geven, ook al is er nog een taaldrempel."