Site van gemeenschapsonderwijs in Avelgem wordt groener en beter toegankelijk

De site van het gemeenschapsonderwijs in Avelgem is best wel groot en indrukwekkend. Ze bestaat uit twee delen: aan de ene kant is er het Atheneum. Aan de andere kant liggen de technische school en de kleuter- en basisschool. Tussen de twee loopt de Sint-jansstraat. Een deel daarvan is al afgesloten zodat enkel fietsers en voetgangers door kunnen. Maar de bedoeling is om binnenkort de tegels op dat stuk uit te breken, zodat er groen kan worden aangeplant. Ook enkele parkeerplaatsen vlakbij de basisschool worden onthard.