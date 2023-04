Spelers KV Kortrijk vieren behoud in eerste klasse op Paasfoor

"Omdat we nu al zeker niet degraderen, loopt iedereen met een grote smile op het gezicht. Het is echt plezant en het voelt ook aan als een soort teambuilding om zo samen eens naar de Paasfoor te komen. Bijna iedereen zegt "proficiat" als ze ons tegenkomen omdat we in eerste klasse blijven. Het is ergens ook een beetje raar om dat te zeggen, maar het is nu zo", lacht D'Haene.