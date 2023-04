Station van Kortrijk uitgeroepen tot een van de zeven meest bedreigde erfgoedplekken in Europa

Het station van Kortrijk dateert van 1951. Het verving toen het oude gebouw dat in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd werd. Het is een symmetrisch, monumentaal gebouw met speelse elementen. De architect was Pierre Albert Pauwels; kunstenaars Maurits Witdouck en Rogier Vandeweghe ontwierpen basreliëfs en kunstwerken over industrie of transport.