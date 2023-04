Steeds meer gewonde reeën gevonden in en rond Geraardsbergen

"Het verkeer maakt het meeste slachtoffers. Ook omheinde tuinen waar de jonge reeën zich in vastlopen. En als derde zien we ook meer reeën binnenkomen die zijn opgejaagd door een loslopende hond. Vorige week hebben we nog een ree gehad die zich had vastgelopen in een tuin. De bewoonster had het niet opgemerkt en haar hond uitgelaten. Gelukkig hebben we het dier dat gebeten werd in de buik nog kunnen redden."