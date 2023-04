Nederlandse scholierenkoepel geeft taaltips voor meer gelijkheid in het onderwijs: geen "jongens en meisjes" meer

Taal is belangrijk, zegt het LAKS, de Nederlandse organisatie voor en door leerlingen. Daarom komt de organisatie met een taalgids voor het onderwijs, met tips over het taalgebruik in het onderwijsbeleid en in de klas. "Hoe we praten over bepaalde onderwerpen en welke woorden we daarvoor gebruiken, is erg belangrijk, omdat het bepaalt hoe we de wereld zien en daarover praten."