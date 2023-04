Tegenstanders wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde pauzeren rechtsgang nu Gent plannen uitstelt: "We willen dit niet op de spits drijven"

De wijkmobiliteitsplannen in de Gentse deelgemeenten kampen met vertraging. Tegenstanders stapten in Gentbrugge naar de rechter omdat ze zich niet konden vinden in de plannen. De rechter besliste er dat de stad niet op een duidelijke en heldere manier inspraak had gevraagd bij de uitvoering van de plannen. De pauzeknop werd ingedrukt, de plannen mogen niet uitgevoerd worden tot de Raad van State zich inhoudelijk uitspreekt. De stad gaat in beroep tegen die beslissing. In afwachting belooft ze ook in Zwijnaarde het plan dat op stapel stond uit te stellen. Het wijkmobiliteitsplan daar zou normaal gezien op 15 mei van start gegaan zijn.