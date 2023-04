Thuisonderwijs is steeds populairder: aantal leerlingen in vijf jaar tijd bijna verdrievoudigd

Een trend die zich in anno 2023 nog steeds voortzet, blijkt uit recente cijfers. In het basisonderwijs krijgen 1.148 kinderen thuisonderwijs. Dat is een stijging van 177 procent in vergelijking met vijf jaar geleden. In het middelbaar onderwijs gaat het dan weer om 1.400 leerlingen, een verdubbeling in vergelijking met vijf jaar geleden. Uit de cijfers blijkt ook dat de opmars zich vooral stelt in landelijk Vlaanderen, minder in de centrumsteden.