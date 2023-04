Na zoveelste bloedige aanval in Myanmar: "Leger probeert heerschappij op te leggen aan een land dat dat niet wil"

"Het leger probeert met zulke aanvallen zijn heerschappij op te leggen aan een land dat dat niet wil", reageert correspondent Annelie Langerak. Zij woont in Thailand, maar volgt de situatie in Myanmar op de voet.



"Het leger heeft het steeds moeilijker om zich op wegen voort te bewegen, want daar worden ze vaak geraakt door geïmproviseerde explosieven van het verzet. Daarom voeren ze sinds een halfjaar dit soort luchtaanvallen uit."



"Over de grensgebieden heeft het leger al langer weinig controle, maar nu is dat ook steeds vaker het geval in het centrum van het land. De bevolking is vastberaden in hun strijd. Het lijkt er niet op dat het leger ooit weer de volledige controle zal hebben over Myanmar", besluit Langerak.