Uitslaande brand in appartementsgebouw Wetteren vannacht geblust

Aan de Roosbroeklaan in Wetteren heeft het in de nacht van dinsdag op woensdag gebrand. In een slaapkamer op de eerste verdieping van een appartementsgebouw zou de brand ontstaan zijn. "De brandweer heeft erger kunnen voorkomen", vertelt waarnemend burgemeester Dietbrand Van Durme (Één Wetteren). "Alle bewoners moesten worden geëvacueerd. Er zijn geen zwaar gewonden. De meeste bewoners moesten even naar het ziekenhuis in Gent voor rookinhalatie. In de loop van de nacht zijn ze weer thuis gekomen."

Het appartement op de eerste verdieping is volledig vernield. De andere konden door de brandweer gevrijwaard worden. Een branddeskundige onderzoekt in de loop van de dag de oorzaak van de brand.