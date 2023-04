Belgische bonden betogen bij aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize in Nederland

In Zaandam houdt een aantal agenten een oogje in het zeil. Maar de actie zal "vreedzaam" zijn, klinkt het bij de bonden. Ze hopen er vooral enige steun te krijgen van de aandeelhouders. "Wij komen naar Zaandam om aan de aandeelhouders duidelijk te maken dat dit niet gewoon een transactie is rond een franchise", zegt Wilson Wellens van de liberale vakbond ACLVB. "Dit is ook een morele kwestie. Mensen mogen zich niet zomaar laten verkopen als koopwaar. We weten niet goed of alle aandeelhouders wel beseffen wat er gaande is en of ze daar ook zo volmondig mee akkoord zijn."