Vandalen vernielen pas geplante bomen in Kruibeke: "Gekende technieken om een boom kapot te maken"

In de Oude Kerkstraat, Portugezenstraat en Gauwstraat in Bazel zijn nog niet zo lang geleden enkele tientallen nieuwe bomen aangeplant. Het is de bedoeling van de gemeente om tegen 2030 voor elke bewoner een boom te hebben. Maar blijkbaar is niet iedereen daar blij mee.

Natuurvereniging Kruin stelde vast dat zowat de helft van de net aangeplante bomen vernield is. Op hun sociale media is er veel onbegrip: “Wij begrijpen niet wat die persoon bezielt, dit is met zekerheid kwaad opzet.”

Ook schepen van Openbaar Groen Dimitri Van Laere (N-VA) kan het niet begrijpen: “Ze hebben heel wat bomen afgeknapt of omgeduwd, met paal en al. In een aantal bomen hebben ze onderaan ook inkepingen gemaakt, waardoor ze stilaan afsterven. Het zijn gekende technieken om bomen kapot te maken. Dit is moedwillig gebeurd.”