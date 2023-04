Veld van KDN United Holsbeek wordt paar meter ingekort waardoor voetbalclub geen officiële wedstrijden meer kan spelen

KDN United is de ploeg van Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode en speelt in 3de provinciale. Hun voetbalveld zal begin mei ingekort worden door wegwerken. De club kan er niet om lachen. Het gaat vooral om de timing van de communicatie, zegt voorzitter Ilse Organe. “We zijn gisteren ingelicht dat een stuk van ons veld, dat van een privéeigenaar is, onteigend wordt voor de heraanleg van een weg. Dat zou 2 mei al zijn, terwijl de eindronde er nog aankomt. We vragen ons af waarom het geen maand later kan, als het seizoen gedaan is.”