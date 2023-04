Klachten over postbedrijven gaan meestal over verdwenen pakjes: "Bedrijven moeten traceerbaarheid verbeteren"

1 op de 4 klachten die in 2022 ingediend werd bij ombudsman voor de post gaat over een pakket dat verloren is gegaan. De ombudsdienst slaagt er vaak in om het pakket uiteindelijk terug te vinden, maar toch blijven veel pakjes spoorloos. “We roepen post- en koerierbedrijven dan ook op om hun interne processen te optimaliseren, zodat een zending die afwijkt van het normale traject toch gevonden en uitgereikt kan worden”, zegt ombudsvrouw Katelijne Exelmans.