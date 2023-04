Vlaamse gezinnen op het platteland gezocht voor onderzoek naar pesticiden in de slaapkamer

Het doel is om precies vast te stellen hoe groot het probleem is en waar de pesticiden vandaan komen. "Hebben de pesticidenevels na het spuiten op akkers en in boomgaarden er iets mee te maken? Of de muggenstekkers in de slaapkamers? Of de vlooienbandjes van onze huisdieren misschien?" Velt hoopt in september de antwoorden te hebben.