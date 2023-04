H3N8-vogelgriep eist eerste mensenleven in China, maar geen gevaar voor dodelijke epidemie

In de Chinese provincie Guangdong is op 16 maart een 56-jarige vrouw gestorven aan de vogelgriep. Dat is erg uitzonderlijk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er maar drie gevallen bekend van mensen die besmet waren met de H3N8-variant van de vogelgriep die ook de vrouw trof. Alle drie de gevallen deden zich voor in China, de vrouw is de eerste die eraan overlijdt.