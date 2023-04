Warner Bros kondigt nieuwe tv-serie over Harry Potter op nieuwe streamingdienst aan

Op 23 mei wordt de nieuwe streamingdienst Max beschikbaar in de Verenigde Staten. Wanneer de dienst in België beschikbaar wordt, is nog niet duidelijk.

Op de nieuwe streamingdienst zal ook een prequel van "Game of thrones" te zien zijn. Wanneer die prequel op Max komt, is nog niet aangekondigd. Ook voor de Harry Potter-reeks is er nog geen releasedatum.

De zeven Harry Potter-boeken gingen meer dan 600 miljoen keer over de toonbank, en de acht films, met in de hoofdrol Daniel Radcliffe, brachten tussen 2001 en 2011 7,7 miljard dollar op.