Werken waterpartij Vilvoorde kunnen doorgaan na minnelijke schikking: "Hopen dat kinderen tegen de zomer erin kunnen spelen"

De juridische procedure over de aanleg van de waterpartij op de vernieuwde Rooseveltlaan in Vilvoorde is geëindigd in een minnelijke schikking met de aannemer. Het beton zal opnieuw worden aangelegd. Daarna moet alles nog verder worden afgewerkt. "We hopen dat het klaar is tegen de zomer, zodat de kinderen in het water kunnen spelen", zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD).