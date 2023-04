Wielerfan uit Kooigem sterft langs parcours van Parijs-Roubaix: "Gestorven in het wereldje waarin hij zich thuis voelde"

Hij belde zijn vrouw nog een laatste keer op zaterdagavond rond 23.30 uur. Toen ze hem de volgende ochtend opzocht in zijn bestelwagen, op zijn vaste plek langs het parcours, trof ze hem levenloos aan. “Hij is gestorven in het wereldje waarin hij zich thuis voelde. We leerden elkaar kennen toen we allebei nog wedstrijden reden en onze kinderen, Olivia (26) en Kevin (23) kregen de wielermicrobe ook mee van hun vader."

"Daarnaast was hij vooral een bon vivant en een familieman. De geboorte van zijn eerste kleinkind Alizée, zes maanden geleden, was de belangrijkste gebeurtenis die hij meemaakte. ‘Mijn prinsesje’, noemde hij haar.”