WZC Sint-Augustinus in Halle klaagt over carnaval: "Ambulance kon ons niet bereiken zonder politiebegeleiding"

De bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Halle klagen in een petitie over Carnaval Halle. Het rusthuis ligt in het centrum van Halle en was drie dagen niet bereikbaar voor hulpdiensten, tenzij onder politiebegeleiding. Sinds vorig jaar is er met carnaval ook een nieuw evenementenplein bijgekomen dat grenst aan het rusthuis. Daardoor hebben de bewoners drie nachten op rij niet kunnen slapen, zo staat in de petitie.