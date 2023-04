Zilvermeer in Mol kapt ruim 300 dode en zieke dennenbomen: "Veiligheid van bezoekers garanderen"

Het recreatiedomein Zilvermeer in Mol gaat ruim 300 zieke en dode bomen rooien. Het Zilvermeer bestaat naast de grote meren en vijvers grotendeels uit beboste zones. Voornamelijk de dennenbomen zijn er enorm slecht aan toe. “Op dit moment is er bij hevige wind een groot risico op afbrekende takken of bomen die omvallen. Om de veiligheid voor de bezoekers en campinggasten ten allen tijden te kunnen garanderen, gaat het Zilvermeer ruim 300 zwakke bomen kappen", zegt Hans De Groof (N-VA), schepen voor toerisme.