Voorlopig geen verbod op de abortuspil in de VS, wel strengere regels

Hoe werkt de abortuspil?

Mifepriston remt de werking van het vrouwelijke geslachtshormoon progesteron. Het wordt in combinatie met misoprostol gebruikt om een ongewenste zwangerschap te onderbreken in de eerste tien weken na conceptie. Misoprostol kan ook zonder mifepriston worden gebruikt, maar is dan veel minder effectief.



De abortuspil is al sinds 2000 goedgekeurd in de VS. De medicatie wordt door medische experts als veilig en effectief beschouwd en werd in 2020 bij meer dan de helft van de abortussen in de Verenigde Staten gebruikt. De opschorting zal naar schatting 500.000 vrouwen per jaar treffen die hun toevlucht nemen tot de abortuspil.