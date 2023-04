Archief van Belgisch trekpaard komt terecht in museum van trekpaard in Vollezele: “Plaats waar het thuishoort”

Vollezele is dan ook de bakermat van het Belgisch trekpaard. “Kwekers uit Vollezele waren indertijd de wereldkampioen van het Brabants trekpaard in Parijs. Dat was echt de basis van het ontstaan van het stamboek, dat opgericht is in 1886. Dat was toen een keurmerk, een label voor de beste trekpaarden van de wereld. Dat was ons belangrijkste exportproduct, belangrijker dan kolen en staal samen. Ze werden verkocht aan Amerika, Rusland, Mexico. De hele wereld heeft Belgische trekpaarden gekocht, ook onze omringende landen.”