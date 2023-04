Bedrijf uit Sint-Niklaas mag nieuwe grasmat Courtois & co onderhouden: "Dankzij ledlichten groeit gras ook ondergronds"

Dat "Complete Light System" zorgt ervoor dat grasvelden ook belicht kunnen worden in afgesloten ruimtes waar geen natuurlijk zonlicht komt. En dat is net waar Real Madrid naar op zoek was. "Het grasveld in het Bernabeu-stadion, dat momenteel verbouwd wordt, wordt opgedeeld in zes afzonderlijke vakken. Als er niet op gespeeld wordt, worden die vakken onder de grond in afgesloten ruimtes opgeborgen, zodat het stadion ook voor andere doeleinden kan gebruikt worden zonder dat de grasmat beschadigd wordt. Onze technologie zorgt er dan voor dat het gras ondergronds kan blijven groeien, zijn kleur en structuur blijft behouden en in topconditie blijft voor de volgende wedstrijd."