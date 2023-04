Bewoners van woonzorgcentrum in Rumbeke rijden met oldtimer terug naar hun tijd

Het was voor 40 senioren van het woonzorgcentrum Sint-Henricus in Rumbeke een onvergetelijke namiddag. Met een oldtimer uit hun tijd keerden ze terug naar... hun tijd. De nostalgische wagens brachten hen naar de plaats waar ze woonden of waar ze waren opgegroeid.

"Ik ben zelf een grote liefhebber van auto's" zegt Marie-José Demeulenaere (85). "Mijn man was garagist. We passeren straks langs mijn voormalig huis, maar het huis is ondertussen afgesmeten. Alleen de garage staat er nog."

Marie-José mocht samen met haar goede vriendin Leona Degryse (91) plaatsnemen in een cabrio. Beiden sloegen een warme sjaal rond zich. De chauffeur voerde hen onder andere langs de voormalige woonplaats van Marie-José in de Diksmuidsesteenweg. "Ik vind het fantastisch dat we er nog eens passeren. Dat brengt heel mooie herinneringen naar boven."