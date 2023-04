Björn Rzoska stopt als Vlaams fractieleider voor Groen en stapt uit nationale politiek

"Na 18 jaar oppositie is het tijd voor een nieuwe wind in Lokeren, een ambitie waar ik me voluit voor wil engageren en waar ik mijn handen het komende jaar - en de jaren nadien - vol mee zal hebben", verklaart Rzoska zijn keuze. "Ik vind politieke vernieuwing bovendien belangrijk. Voor mij voelt het logisch om die fakkel nu door te geven. Een fractieleider draagt mee de partij, vandaar dat ik dat mandaat neerleg."