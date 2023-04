Beringen mag BK veldrijden organiseren in 2026

Beringen staat al sinds 2019 op de veldritkalender, ter vervanging van Hasselt. De stad haalt nu ook de organisatie van het Belgische Kampioenschap in 2026 binnen. De cross wordt gereden op de mijnterril, en wordt zo een van de zwaarste ooit in de geschiedenis van het BK veldrijden.

Het BK veldrijden zal veel volk naar Beringen lokken, verwacht schepen van Sport Tijs Lemmens (Voluit): "Het gaat om een evenement op het hoogste niveau. Dat heeft een nog grotere uitstraling dan een gewone rit. Het is een unieke kans op te tonen wat Beringen nog allemaal in de aanbieding heeft, en we hopen natuurlijk dat de mensen dat ook komen ontdekken."

Beringen werkt voor de organisatie samen met Golazo. De precieze datum voor de editie in Beringen ligt nog niet vast, maar het BK veldrijden wordt traditioneel midden januari gereden.