Brandweer redt lammetje van verdrinkingsdood in kanaal bij Koksijde

Langs het kanaal Veurne-Nieuwpoort graast al een tijdje een kudde schapen. De dieren zorgen er op die manier voor dat het gras kort blijft. Ondertussen hebben verschillende schapen ook al lammetjes gekregen en die trekken er graag mee op uit met de kudde. Dat was ook het geval woensdag langs de Veurnekeiweg in Wulpen bij Koksijde.

Een fietsster merkte op dat de kudde stilstond aan het water en dat de schapen druk aan het blaten waren. Een van de lammetjes was in het water van het kanaal gesukkeld en het kon daar zelf onmogelijk uitraken. De brandweer van Oostduinkerke slaagde er in om het lammetje uit het water te halen en even later kon het met de kudde worden herenigd. Het lammetje mankeert gelukkig niks.