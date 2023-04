Britse modeontwerpster en vrouw achter de minirok Mary Quant (93) overleden

Alexandra Shulman, voormalig hoofdredacteur van de Britse Vogue, prijst op Twitter haar leidende rol in de mode maar ook in vrouwelijk ondernemerschap. “Een visionair, die zoveel meer was dan haar geweldig kapsel”, klinkt het.

Ook het Victoria and Albert Museum, waar onlangs een tentoonstelling over haar ontwerpen liep, benadrukt Quants bijdrage aan de mode in een eerbetoon op Twitter. "Ze was symbool voor de vrolijke vrijheid uit de jaren 60 en werd een rolmodel voor jonge vrouwen."