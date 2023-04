Wie dronken wordt aangehouden, heeft voortaan meer rechten: medische bijstand, een maaltijd en niet meer automatisch in de cel 

Wie openbaar dronken was en daardoor overlast of gevaar veroorzaakte, viel onder een wet uit 1939. Al bepaalde die wet eigenlijk alleen dat de opsluiting minstens twee uur en maximaal twaalf in de cel kon duren. Concreter dan dat werd het niet. Tot vandaag, want de bevoegde Kamercommissie heeft groen licht gegeven aan een wetsvoorstel van CD&V.