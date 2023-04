Charles Michel verdedigt zich tegen kritiek op "buitensporige uitgaven"

Volgens Michel is de kritiek op zijn reisgedrag onterecht. "Ik wil van meet af aan ontkennen dat de uitgaven van de Europese Raad kwistig zijn", zegt zijn woordvoerder, Barend Leyts, in een schriftelijke reactie op het artikel in Le Monde. "Er wordt geprobeerd om mij en de Europese Raad te destabiliseren en te intimideren", zegt hij zelf in een interview met De Standaard en La Libre.