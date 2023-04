Conner Rousseau gaat voor tweede termijn als voorzitter Vooruit

Volgens Rousseau is het werk niet af. "Ik zie de problemen in het onderwijs, de zorg en het klimaat. Crisis na crisis. Dan wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen. Dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom stel ik me vandaag officieel kandidaat om opnieuw voorzitter te worden van Vooruit. Samen met Funda Oru", luidt het.



Rousseau maakt zich sterk dat Vooruit het verschil kan (blijven) maken. "Laten we de toekomst over aan extreemrechts? Of winnen we verkiezingen en nemen we het heft in handen? Wij gaan voor dat laatste", blikt hij vooruit naar de stembusgang van volgend jaar.

Rousseau werd op 8 november 2019 verkozen als voorzitter van Vooruit, toen nog SP.A.