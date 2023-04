Australiërs bereiden zich voor op cycloon Ilsa, rukwinden tot 315 kilometer per uur

De Australische meteorologische dienst waarschuwt dat de cycloon sterker wordt, en zal uitgroeien tot "categorie 5" wanneer die de kust bereikt. Een cycloon van categorie 5 is "extreem gevaarlijk" volgens de weerdiensten. De kern van de cycloon kan rukwinden tot 315 kilometer per uur veroorzaken. "Winden van deze kracht kunnen bomen en hoogspanningskabels neerhalen, daken en huizen beschadigen en ze kunnen aanhangwagens of caravans de lucht in tillen", zegt de meteorologische dienst.