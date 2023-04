Premier De Croo tempert alarmsignalen over overheidsschuld: "Onze economische motor is sterker dan wordt ingeschat"

Ook staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) probeert te sussen. "We gaan naar 4,3 procent tekort tegen 2024", zegt ze in "Villa Politica". "Dat is toch wel een verbetering, want we waren gestart met een tekort van 33,6 miljard euro. We gaan nu naar een tekort van iets boven de 25 miljard euro."

Ook Bertrand geeft toe dat het werk niet af is. "De IMF-cijfers zijn projecties. We moeten wachten op de realisaties van 2022. Anders zijn we appelen en peren aan het vergelijken." Ze wijst erop dat de resultaten van de begrotingscontrole van vorige maand niet opgenomen zijn in de prognose van het IMF.

Extra besparingen of belastingen sluit ze niet uit. "Dat er meer moet gebeuren, staat al vast, maar we krijgen ook nieuwe cijfers in de zomer." Met andere woorden: nog even geduld voor hier meer duidelijkheid komt.

Bertrand verwacht veel van de pensioenhervorming en de fiscale hervorming. "Want dat kan een impact hebben op ons tekort op middellange termijn." Volgende week steekt de federale regering de koppen bijeen. In elk geval beloven het moeilijke gesprekken te worden, want de financiële manoeuvreerruimte is bijzonder klein.