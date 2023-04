Provincie Oost-Vlaanderen wil unieke regionale bomen behouden en plant twee "erfgoedbomen" in Brakel

"De provincie wil dit waardevol houtig erfgoed en de bijbehorende genetische diversiteit laten voortleven", gaat de gedeputeerde verder. "Daarom ben ik heel blij dat er hier alvast twee boompjes een mooie nieuwe plaats kunnen krijgen."

De eerste boom is een Zevensacramentenboom, een grote linde die ooit naast het dorpsschooltje werd geplant en die de pastoor gebruikte om les over te geven. De tweede boom is een Linde van Zwalm Beekmeers, waarvan de naam verwijst naar de ondertussen verdwenen Beekmeershoeve. Ze worden beiden nu zondag geplant.